Кучма назвал Украину неполноценным государством

Бывший украинский лидер Леонид Кучма заявил, что Украина никогда не была полноценным государством, а сейчас положение жителей страны ухудшилось еще больше.



«Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова, а сегодняшнее положение украинцев ужасно. 75% валового продукта — наши долги. Это ужас. А кто за них платить будет? Если сейчас не даст Международный валютный фонд, что, объявлять дефолт?» — заявил политик в интервью украинским СМИ.

По мнению Кучмы, до такого состояния страну довели депутаты Верховной Рады и политический бомонд. Он подчеркнул, что в настоящий момент все говорят о грядущих президентских выборах, забыв об условиях жизни населения и состоянии национальной экономики.