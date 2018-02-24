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Кучма назвал Украину неполноценным государством

24 Февраля 2018 в 08:13
Кучма назвал Украину неполноценным государством

Бывший украинский лидер Леонид Кучма заявил, что Украина никогда не была полноценным государством, а сейчас положение жителей страны ухудшилось еще больше.

«Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова, а сегодняшнее положение украинцев ужасно. 75% валового продукта — наши долги. Это ужас. А кто за них платить будет? Если сейчас не даст Международный валютный фонд, что, объявлять дефолт?» — заявил политик в интервью украинским СМИ.

По мнению Кучмы, до такого состояния страну довели депутаты Верховной Рады и политический бомонд. Он подчеркнул, что в настоящий момент все говорят о грядущих президентских выборах, забыв об условиях жизни населения и состоянии национальной экономики.

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