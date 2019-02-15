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Кучеров шестой раз в сезоне набрал в матче NHL 4 очка

15 Февраля 2019 в 09:08
Кучеров шестой раз в сезоне набрал в матче NHL 4 очка

Российский нападающий Tampa Bay Lightning Никита Кучеров набрал четыре очка в одной игре Национальной хоккейной лиги уже шестой раз за сезон. В матче против Dallas Stars он забросил шайбу и сделал три результативные передачи, пишут «Известия». Команда Tampa Bay в итоге разгромила соперника со счётом 6:0.

Заброшенной шайбой также отметился российский защитник клуба Михаил Сергачев. В свою очередь его соотечественник, голкипер Андрей Василевский, защищающий ворота Tampa Bay, отразил 32 броска. Как отмечает RT, таким образом он оформил пятый «сухой» матч в сезоне.

В среду, 13 февраля Никита Кучеров получил звание главной звезды игрового дня в НХЛ. В матче против «Калгари Флэймз» он также забил одну шайбу и сделал три результативные передачи. Россиянин продолжает возглавлять гонку форвардов Лиги, набрав в текущем сезоне 92 очка. Tampa Bay лидирует в Восточной конференции.

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