«Кто врёт?». Захарова о словах Порошенко об отказе США встречаться с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла утверждение президента Украины Петра Порошенко о том, что представители Соединённых Штатов Америки якобы приняли решение отменить все встречи с российской стороной на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как отмечает RT , Захарова заявила, что на конференции не планировалось каких-либо контактов с американской делегацией или представителями США. Такие встречи не запрашивались, поэтому и не могли быть отменены. Такое пояснение российский дипломат дала в соцсетях.

Порошенко утверждал, что о решении Вашингтона в Мюнхене ему рассказал вице-президент США Майкл Пенс, передает РИА «ФАН» . Пенс якобы дал обещание, что переговоров с Москвой не будет до тех пор, пока не будут выпущены из-под ареста украинские моряки, задержанные за нарушение российской границы.



«Теперь вопрос: кто врёт? Порошенко наврал, что ему это сказал Пенс, или Пенс наврал Порошенко?», - задалась в связи с этим Захарова вопросом.