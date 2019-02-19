Вторник
19 февраля
USD 66.25
EUR 74.91
Горячие новости

«Кто врёт?». Захарова о словах Порошенко об отказе США встречаться с РФ

19 Февраля 2019 в 19:20
«Кто врёт?». Захарова о словах Порошенко об отказе США встречаться с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла утверждение президента Украины Петра Порошенко о том, что представители Соединённых Штатов Америки якобы приняли решение отменить все встречи с российской стороной на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как отмечает RT, Захарова заявила, что на конференции не планировалось каких-либо контактов с американской делегацией или представителями США. Такие встречи не запрашивались, поэтому и не могли быть отменены. Такое пояснение российский дипломат дала в соцсетях.

Порошенко утверждал, что о решении Вашингтона в Мюнхене ему рассказал вице-президент США Майкл Пенс, передает РИА «ФАН». Пенс якобы дал обещание, что переговоров с Москвой не будет до тех пор, пока не будут выпущены из-под ареста украинские моряки, задержанные за нарушение российской границы.
 

«Теперь вопрос: кто врёт? Порошенко наврал, что ему это сказал Пенс, или Пенс наврал Порошенко?», - задалась в связи с этим Захарова вопросом.


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.