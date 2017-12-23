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Ксения Собчак выдвинута кандидатом на президентские выборы от «Гражданской инициативы»

23 Декабря 2017 в 15:08
Ксения Собчак выдвинута кандидатом на президентские выборы от «Гражданской инициативы»

Партия «Гражданская инициатива» н6а съезде в субботу официально выдвинула телеведущую Ксению Собчак кандидатом на предстоящих президентских выборах. В ходе тайного голосования за ее кандидатуру проголосовали 96 делегатов, против высказались 7.

«Девяносто шесть (за). Поздравляем вас. Против — 7, воздержались — 3», — заявил председатель счетной комиссии партии, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что политсовет партии единогласно поддержал выдвижение Собчак кандидатом от «Гражданской инициативы».

Сама телеведущая заявляла, что идет в политику ради справедливости и правды, пишет Газета.ру

 

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