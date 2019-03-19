Ксения Собчак стала послом московской бизнес-премии «Прорыв года»

Ксения Собчак стала амбассадором премии московских предпринимателей «Прорыв года» в номинации «Молодой предприниматель года». Организатором конкурса выступает Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Мы видим, что в своих бизнес-планах молодежь Москвы ориентируется уже не на локальные рынки. Она планирует встраиваться в мировую экономику, ее мышление не ограничено географически. Конкурс выявит истории успеха среди молодых предпринимателей, примеры эффективного использования возможностей сегодняшнего времени и принятия верных решений. Я буду поддерживать премию и даже выступлю амбассадором, а 29 мая в Кремле лично пожму руку победителю!» –сказала Ксения Собчак.

В финале конкурса выберут победителей в девяти номинациях, каждая из них направлена на поиск лучших предпринимателей среди молодых бизнесменов и предпринимателей старше 55 лет, успешных мам-предпринимателей, представителей социально-ответственного бизнеса и иностранцев, создавших бизнес в Москве. В конкурсе также представлены номинации для франчайзеров, действующих экспортеров, руководителей компаний с самыми высокими темпами роста и развития, а также компаний, сумевших вернуться на рынок после неудачи.