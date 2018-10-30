КС признал незаконным соглашение о границах между Ингушетией и Чечнёй

Соглашение о границах между Чечнёй и Ингушетией, которое в октябре подписали главы республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, признано незаконным, поскольку не соответствует конституции субъекта РФ. Соответствующее решение вынес Конституционный суд Ингушетии.

В то же время в решении суда говорится, что никаких правовых последствий для органов госвласти, органов местного самоуправления, граждан и организаций не будет из-за утверждения соглашения без референдума.

Ранее директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в эфире НСН рассказал, что территориальный спорт между Чечнёй и Ингушетией поможет разрешить третья сторона.

Напомним, территориальный спор между двумя субъектами РФ продолжается со времён распада Чечено-Ингушской АССР. С 1993 года граница между регионами так и не была установлена. Осенью 2018 года было подписано соглашение о границе, однако оно вызвало волну протестов в Магасе.