КС может ускориться ради границы Чечни с Ингушетией

Конституционный суд Российской Федерации может сократить срок, в течение которого, примет решение о дальнейшем ходе дела по обращению главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова с вопросом о границе с Чечней. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе КС. В обычном порядке этот вопрос может быть рассмотрен в течение 3 – 6 месяцев, включая окончательное решение.

Глава Ингушетии просит Конституционный суд проверить на соответствие Основному закону соглашение об изменении и утверждении административной границы с соседней республикой. Как отметили в КС, процесс можно ускорить в связи с актуальностью проблемы и её масштабностью.

Соглашение о границе главы двух республик подписали 26 сентября, после чего договор ратифицировали законодательные собрания. Однако раздел границы не понравился некоторым жителям Ингушетии, которые организовали митинги протеста. Кроме того, Конституционный суд Ингушетии признал, что закон о границе не соответствует Основному закону республики. После этого Евкуров и обратился в федеральный КС.

Между тем, в Чеченской Республике не спешат обращаться к федеральному центру за помощью. Как заявил в эфире НСН министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чечни Джамбулат Умаров, Грозный занял в этом вопросе позицию наблюдателя.

