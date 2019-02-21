Крысиные норы нашли на петербургском мясокомбинате

Прокуратура Московского района Санкт-Петебурга совместно с территориальным отделом Роспотребнадзора провела проверку мясокомбината «БиоРМ», сообщает РИА «Новости».

Было установлено, что хранение мяса осуществляется на производственных столах без соблюдения температурных условий, в помещениях имеются многочисленные крысиные гнезда. На сырье отсутствовала маркировка, указывающая на его происхождение и сроки годности. Из-под потолочного пространства происходит осыпание пенопласта в непосредственной близости к пищевой продукции.

В настоящее время решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, информирует городская прокуратура.