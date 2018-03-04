Крыша строящегося в Истре катка обрушилась под тяжестью снега

Сильный снегопад, накрывший Москву и область в воскресенье, привел к заторам на дорогах и стал причиной обрушения крыши строящегося катка. Об этом рассказали журналистам в экстренных службах региона.

Как сообщил источник РИА Новости, ЧП произошло в Первомайском районе близ Истры. Площадь обрушения – 500 квадратных метров.

«Информация о пострадавших и масштабах обрушения уточняется», — сказал собеседник агентства.



Ранее синоптики предупреждали, что накрывший Москву снегопад может стать самым мощным за 68 лет метеонаблюдений для этой даты.