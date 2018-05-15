Крымский мост в разы увеличит турпоток на полуостров

Министерство курортов и туризма республики Крым готовится к серьёзному увеличению турпотока на полуостров. Как пишет «Русская планета», причина этого – открытие движения по Крымскому мосту. Уже завтра по нему смогут проехаться легковые автомобили и общественный транспорт.

Как отмечает Газета.ру, торжественное открытие моста через Керченский пролив должно состояться сегодня, в 14:00 по московскому времени. На нём будет присутствовать Владимир Путин. Первой по Крымскому мосту проедет колонна строительной техники. А уже завтра, 16 мая, через Керченский пролив смогут беспрепятственно проехать автомобили и автобусы. Грузовики поедут по мосту к концу года.