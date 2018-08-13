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Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика

13 Августа 2018 в 09:59
Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика

Крымский мост продолжает обновлять рекорды. Как отмечает РИА Новости, за сутки в обе стороны по нему проехало более 33 тысяч транспортных средств. Отмечается, что почти 18 тысяч из них – это автомобили, направлявшиеся в сторону полуострова.

RT подчёркивает, что предыдущий суточный рекорд трафика составлял 32 тысячи транспортных средств.

В инфоцентре «Крымский мост» добавили, что в общей сложности с момента открытия движения по Крымскому мосту, а оно состоялось 16 мая, по нему проехало почти 1 миллион 800 тысяч транспортных средств в обе стороны.

Добавим, ранее стало известно, что в преддверии Дня строителя, который отмечается 12 августа, власти Крыма и Севастополя наградили порядка 200 специалистов, принимающих участие в строительстве моста через Керченский пролив.

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