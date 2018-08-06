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Крымский мост обновил рекорд суточного трафика

6 Августа 2018 в 13:15
Крымский мост обновил рекорд суточного трафика
ФОТО: РИА Новости/Александр Полегенько

Крымский мост обновил рекорд суточного трафика. Как отмечает РИА Новости, в минувшее воскресенье в обе стороны по нему проехали свыше 32 тысяч машин. Большинство из них – в сторону полуострова.

Как отмечает RT, вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский подчеркнул, что автомобильная часть Крымского моста обеспечила стабильную логистическую связь с материком. Он отметил, что транспортный объект – это большой оборот товаров и грузов, а также современная артерия.

Добавим, прежний максимум был зафиксирован 15 июля – тогда по Крымскому мосту проехала 31 с половиной тысяча автомобилей. Между тем, глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что в первом полугодии 2018-го турпоток на полуостров увеличился более чем на треть. Крым за этот период посетили около 2 миллионов человек.

 

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