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Крымский главк МЧС опроверг сообщения о метеорите над Симферополем

26 Декабря 2017 в 18:39
Крымский главк МЧС опроверг сообщения о метеорите над Симферополем

В крымском главке МЧС РФ опровергли слухе о метеорите в небе над Симферополем. Громкий хлопок, вызвавший волнение местного населения, мог быть вызван пролетавшим мимо самолётом при преодолении звукового барьера, заявил РИА Новости помощник начальника крымского главка МЧС РФ Владимир Иванов.

Отмечается, что необычный громкий звук, напоминающий хлопок, был слышен во всём городе. Помимо сообщений об этом, по данным главка, никаких обращений в экстренные службы города не поступало.

Ранее в СМИ начали появляться сообщения о метеорите, якобы появившемся в небе над крымским городом.

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