Понедельник
18 марта
USD 65.42
EUR 74.07
Горячие новости

Крымский депутат предложил Макаревичу уйти в политику

18 Марта 2019 в 18:21
Крымский депутат предложил Макаревичу уйти в политику

Депутат Государственного совета Республики Крым Алексей Черняк прокомментировал РИА ФАН заявление Андрея Макаревича. Музыкант осудил своих поклонников за то, что они радовались пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

По мнению Черняка, известные люди, в том числе, и сам Макаревич любят комментировать ситуацию с Крымом, но после начинают оправдываться за свои слова. Для того, чтобы такие заявления со стороны музыканта были более уместными, депутат порекомендовал ему попробовать свои силы в политике:

«Раз Макаревичу так нравится быть в новостной повестке, да еще и с негативным окрасом, пусть уходит с музыкальной сцены и идет на политическую трибуну. Правда, не уверен, что россияне его поддержат. А если он будет настаивать на том, что он творческая личность, то нечего ему лезть в политику», — резюмировал депутат Государственного совета Республики Крым.

Кроме того, Черняк порекомендовал Макаревичу приехать в Крым и лично убедиться, что крымчане довольны своим выбором.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.