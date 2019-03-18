Крымский депутат предложил Макаревичу уйти в политику

Депутат Государственного совета Республики Крым Алексей Черняк прокомментировал РИА ФАН заявление Андрея Макаревича. Музыкант осудил своих поклонников за то, что они радовались пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

По мнению Черняка, известные люди, в том числе, и сам Макаревич любят комментировать ситуацию с Крымом, но после начинают оправдываться за свои слова. Для того, чтобы такие заявления со стороны музыканта были более уместными, депутат порекомендовал ему попробовать свои силы в политике:

«Раз Макаревичу так нравится быть в новостной повестке, да еще и с негативным окрасом, пусть уходит с музыкальной сцены и идет на политическую трибуну. Правда, не уверен, что россияне его поддержат. А если он будет настаивать на том, что он творческая личность, то нечего ему лезть в политику», — резюмировал депутат Государственного совета Республики Крым.

Кроме того, Черняк порекомендовал Макаревичу приехать в Крым и лично убедиться, что крымчане довольны своим выбором.