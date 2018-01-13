Крымские татары поддержат Путина на выборах президента

Крымские татары готовы поддержать действующего главу государства Владимира Путина на президентских выборах в марте 2018 года. Об этом говорится в совместной резолюции Общественного совета крымско-татарского народа и татарской организации «Къырым бирлиги» («Единство Крыма»).

Решение о поддержке Путина было принято на конференции в субботу, 13 января. Мероприятие посетили 150 делегатов с разных регионов Крыма.

Как заявил в беседе с РИА Новости глава Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев, с именем Путина связано возрождение крымских татар и реабилитация, которой народ ждал больше 70 лет.

Президент РФ Владимир Путин баллотируется на выборы президента в качестве самовыдвиженца.