Крымские спасатели обезвредили авиабомбу времен ВОВ

ФОТО МЧС РФ

Осколочная авиабомба весом 10 кг (АО-10) была обнаружена сегодня на открытой территории в посёлке Багерово Ленинского района Крыма. Спасатели обезвредили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.

После извлечения, транспортировки, бомба была благополучно уничтожена на специальном полигоне, сообщает КИА.

Ранее НСН рассказала, что в Симферополе нетрезвый мужчина облил краской памятник «Вежливым людям». Хулигана удалось задержать. После этого был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП. Возбуждено уголовное дело по статье «вандализм». При этом коммунальщики оперативно вернули памятнику прежний облик, очистив его.

Зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий, непосредственно присутствовавший в Крыму во время событий 2014 года, в эфире НСН заявил, что произошедшее может быть делом рук пропаганды СБУ.