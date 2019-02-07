Четверг
07 февраля
USD 65.67
EUR 74.77
Горячие новости

Крымские спасатели обезвредили авиабомбу времен ВОВ

7 Февраля 2019 в 18:30
Крымские спасатели обезвредили авиабомбу времен ВОВ
ФОТО МЧС РФ

Осколочная авиабомба весом 10 кг (АО-10) была обнаружена сегодня на открытой территории в посёлке Багерово Ленинского района Крыма. Спасатели обезвредили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. 

После извлечения, транспортировки, бомба была благополучно уничтожена на специальном полигоне, сообщает КИА.

Ранее НСН рассказала, что в Симферополе нетрезвый мужчина облил краской памятник «Вежливым людям». Хулигана удалось задержать. После этого был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП. Возбуждено уголовное дело по статье «вандализм». При этом коммунальщики оперативно вернули памятнику прежний облик, очистив его.

Зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий, непосредственно присутствовавший в Крыму во время событий 2014 года, в эфире НСН заявил, что произошедшее может быть делом рук пропаганды СБУ.

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.