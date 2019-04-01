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Крымская «ТСК-Таврия» поменяла главного тренера в ходе сезона

1 Апреля 2019 в 19:16
Крымская «ТСК-Таврия» поменяла главного тренера в ходе сезона
Владимир Мартынов

Симферопольский футбольный клуб объявил о смене главного наставника, сообщает информационное агентство КИА.

С прошлым главным тренером – Анатолием Скворцовым – клубу пришлось расстаться, поскольку он признан виновным в том, что команда не одолела соперника в последних пяти матчах. 

Главным тренером назначен Владимир Мартынов.

Клуб «ТСК-Таврия» (Симферополь) выступает в премьер-лиге Крымского футбольного союза, который был основан после возвращения Крыма в состав России. Симферопольская команда стала первым чемпионом премьер-лиги в 2016 году.

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