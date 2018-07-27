Крымчане призвали Макаревича не считать их товаром

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе отреагировал на высказывание лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о Крыме. Музыкант высказал мнение, что Российской Федерации надо было в 2014 году выкупить полуостров у Киева, чтобы сохранить отношения с Украиной.

По словам Иоффе, для творческой личности подобные высказывания — крах, передает Газета.ру . Как отметил глава ОП Крыма, в начале своей карьеры Андрей Макаревич вряд ли рассчитывал, что будет высказываться о крымчанах как о каком-то товаре.

«Крым и крымчане не продаются», — подчеркнул Григорий Иоффе.