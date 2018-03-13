Вторник
13 марта
USD 56.61
EUR 69.8
Горячие новости

Крым заявил, что не нуждается в «гуманитарной миссии» Собчак

13 Марта 2018 в 14:30
Крым заявил, что не нуждается в «гуманитарной миссии» Собчак

Жители Крыма не нуждаются в «гуманитарной миссии», с которой на полуостров планировала приехать кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. Об этом заявил вице-премьер республиканского правительства Дмитрий Полонский, передает РИА Новости.

«Гуманитарная миссия, наверное, требуется самой заявительнице, а никак не республике Крым, которая интенсивно развивается и по уровню социального самочувствия населения, по уровню развития и темпов развития на сегодня находится в лидерах на территории Российской Федерации», — сказал он.

Ранее Собчак во время дебатов на Первом канале сообщила, что планировала посетить Крым не столько к агитационной целью, сколько с гуманитарной миссией, сообщает «Свободная пресса».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.