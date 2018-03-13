Крым заявил, что не нуждается в «гуманитарной миссии» Собчак

Жители Крыма не нуждаются в «гуманитарной миссии», с которой на полуостров планировала приехать кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. Об этом заявил вице-премьер республиканского правительства Дмитрий Полонский, передает РИА Новости.

«Гуманитарная миссия, наверное, требуется самой заявительнице, а никак не республике Крым, которая интенсивно развивается и по уровню социального самочувствия населения, по уровню развития и темпов развития на сегодня находится в лидерах на территории Российской Федерации», — сказал он.

Ранее Собчак во время дебатов на Первом канале сообщила, что планировала посетить Крым не столько к агитационной целью, сколько с гуманитарной миссией, сообщает «Свободная пресса».