Вторник
05 марта
USD 65.8
EUR 74.74
Горячие новости

Крым вошёл в тройку популярных курортов для бюджетного отдыха на 8 Марта

5 Марта 2019 в 15:08
Крым вошёл в тройку популярных курортов для бюджетного отдыха на 8 Марта

Эксперты назвали самые бюджетные курорты России для недорогого отдыха в предстоящие мартовские выходные. Как отмечает сервис бронирования отелей Tvil.ru, в первую пятёрку вошли   Анапа и Ейск в Краснодарском крае, Евпатория и Саки в Крыму, а также Кисловодск в Ставропольском крае.

Специалисты подчёркивают, что дешевле всего – в среднем в 900 рублей в сутки – проживание в гостинице обойдётся в Анапе и Ейске. В Евпатории придётся заплатить одну тысячу рублей, в Саках - 1050 рублей, а в Кисловодске примерно 1 200 рублей в сутки.

Отмечается, что рейтинг был составлен специалистами Tvil.ru на основе данных броней отелей с 7 по 10 марта.

Между тем, ранее НСН писала, что из-за проблем с транспортным сообщением в вечернее и ночное время, в Коктебеле на повороте на село Наниково установили знак, который, пожалуй, можно трактовать как то, что вечером добраться до пункта назначения можно только с помощью неопознанных летающих объектов.

Правительство Республики Крым старается решать вопросы с транспортной доступностью даже самых отдалённых уголков полуострова. Жителям Наниково вскоре не придётся рассчитывать только на НЛО, подчёркивает КИА.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.