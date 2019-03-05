Крым вошёл в тройку популярных курортов для бюджетного отдыха на 8 Марта

Эксперты назвали самые бюджетные курорты России для недорогого отдыха в предстоящие мартовские выходные. Как отмечает сервис бронирования отелей Tvil.ru, в первую пятёрку вошли Анапа и Ейск в Краснодарском крае, Евпатория и Саки в Крыму, а также Кисловодск в Ставропольском крае.

Специалисты подчёркивают, что дешевле всего – в среднем в 900 рублей в сутки – проживание в гостинице обойдётся в Анапе и Ейске. В Евпатории придётся заплатить одну тысячу рублей, в Саках - 1050 рублей, а в Кисловодске примерно 1 200 рублей в сутки.

Отмечается, что рейтинг был составлен специалистами Tvil.ru на основе данных броней отелей с 7 по 10 марта.

Между тем, ранее НСН писала, что из-за проблем с транспортным сообщением в вечернее и ночное время, в Коктебеле на повороте на село Наниково установили знак, который, пожалуй, можно трактовать как то, что вечером добраться до пункта назначения можно только с помощью неопознанных летающих объектов.

Правительство Республики Крым старается решать вопросы с транспортной доступностью даже самых отдалённых уголков полуострова. Жителям Наниково вскоре не придётся рассчитывать только на НЛО, подчёркивает КИА.