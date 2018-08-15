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Крым стал самым популярным авианаправлением предстоящей осени

15 Августа 2018 в 14:38
Крым стал самым популярным авианаправлением предстоящей осени

Крымский полуостров занял лидирующую позицию списке самых популярных авианаправлений осени. Как пишет КИА, рейтинг был составлен сервисом путешествий Туту.ру. В его основу легли данные о проданных авиабилетах с датами вылета с 1 сентября по 30 ноября 2018-го.

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко подчеркнул, что осень – это сезон гастрономических туров, винных фестивалей, а также исторических и музыкальных мероприятий, которыми славится полуостров.

Кроме того, среди самых популярных направлений оказались вылеты из Москвы в Сочи, а также из Санкт-Петербурга в Симферополь и Сочи. Кроме того, специалисты подчеркнули, что стоимость перелетов по России – по сравнению с пришлым годом – практически не изменилась: средний чек повысился с 16 038 до 16 211 рублей.

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