Вторник
20 ноября
USD 66.01
EUR 75.32
Горячие новости

В Крыму ответили на обвинения ЕС о «жестком» обращении с украинскими кораблями

20 Ноября 2018 в 10:53
В Крыму ответили на обвинения ЕС о «жестком» обращении с украинскими кораблями

Евросоюз намерен в ближайшее время рассмотреть и принять «конкретные меры» в связи с ситуацией в Азовском море. Как пишет Ura.ru, об этом заявила главы дипломатии ЕС Федерика Могерини. По её словам, Европа обеспокоена тем, что проверки Россией украинских судов наносят ущерб экономике страны. В свою очередь депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара завил RT, что Евросоюзу нужно воздействовать на Украину, которая осуществила ряд провокаций в Азовском море.

Кроме того, он подчеркнул, что достаточно сложно представить, как связан Евросоюз с Азовским морем. Ведь ни географически, ни экономически, ни юридически ЕС к нему отношения не имеет.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в эфире НСН, что вмешательство Брюсселя в данный вопрос непонятно, так как ни Россия, ни Украина не входят в состав Евросоюза.

Между тем, ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия может перекрыть Азовское море для Украины. Такая реакция последовала на сообщение о задержании 15 судов.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.