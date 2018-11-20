В Крыму ответили на обвинения ЕС о «жестком» обращении с украинскими кораблями

Евросоюз намерен в ближайшее время рассмотреть и принять «конкретные меры» в связи с ситуацией в Азовском море. Как пишет Ura.ru, об этом заявила главы дипломатии ЕС Федерика Могерини. По её словам, Европа обеспокоена тем, что проверки Россией украинских судов наносят ущерб экономике страны. В свою очередь депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара завил RT, что Евросоюзу нужно воздействовать на Украину, которая осуществила ряд провокаций в Азовском море.

Кроме того, он подчеркнул, что достаточно сложно представить, как связан Евросоюз с Азовским морем. Ведь ни географически, ни экономически, ни юридически ЕС к нему отношения не имеет.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в эфире НСН, что вмешательство Брюсселя в данный вопрос непонятно, так как ни Россия, ни Украина не входят в состав Евросоюза.

Между тем, ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия может перекрыть Азовское море для Украины. Такая реакция последовала на сообщение о задержании 15 судов.