Крым оценил ущерб от Украины

Власти Крыма оценили ущерб, который нанесла Украина за время нахождения полуострова в ее составе. По заявлению первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, экономические потери республики могут превышать сотни миллиардов рублей, пишет Газета.ру.

Он сообщил, что если сделать подсчет, то сумма долга Украины станет «грустной статистикой» киевской власти. По словам Фикса, речь идет о сотнях миллиардов или даже триллионов рублей. В качестве примера спикер привел разрушенную систему Северо-Крымского канала, а также различные обанкротившиеся предприятия. По словам Фикса, когда будет названа уже конкретная сумма ущерба, украинские и западные деятели должны будут «поубавить свой пыл» и желание «нажиться на крымчанах».

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости обязать Киев возместить Крыму потери, которые понес полуостров за время нахождения в составе Украины. Сделать это он предложил с помощью европейских парламентских структур.

Полуостров Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Такое решение было принято по итогам референдума. Тогда за воссоединение с Россией проголосовали 96,77 процента избирателей Республики Крым. Украина результатов референдума не признает.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что Киев всеми действиями пытается продемонстрировать, что судьба крымчан ему безразлична. По его мнению, все попытки сделать хуже гражданам республики, обернулись вредом самой Украине.