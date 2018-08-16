Крым может восстановить паромное сообщение с Турцией до конца осени

До конца осени власти Крыма планируют восстановить паромное сообщение с Турцией. Как пишет ТАСС, об этом заявил гендиректор госпредприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков. Он отметил, что паромная линия будет пользоваться для поставок овощей и фруктов из Турции и мяса — из Крыма, подчёркивает КИА.

Кроме того, Алексей Волков добавил, что пассажирское морское сообщение с Турцией планируется запустить в 2019 году. Он уточнил, что это вопрос пока находится в стадии проработки.

Как напоминает Газета.ру, ранее стало известно, что Россия и Турция обсуждают отмену визового режима между странами.