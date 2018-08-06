Крым готовится принять в 2018 году рекордное количество туристов

Приток туристов в Крым за семь месяцев увеличился более чем на четверть. Это заявление сделала зампредседателя правительства России Ольга Голодец, курирующая социальный блок.

Она вместе с президентом России Владимиром Путиным присутствовала на вечере-открытии фестиваля под открытым небом «Опера в Херсонесе», пишет КИА.

По словам Голодец, «поток туристов растёт день ото дня. С момента открытия Крымского моста через него проехало уже 1,5 млн туристов, а за 7 месяцев туристический приток на крымскую землю вырос на 26%».

В свою очередь, глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в интервью RT заявил, что в 2018-м году полуостров побьет рекорд - 6 миллионов туристов.

Он был установлен еще несколько лет назад, когда Крым еще входил в состав Украины.