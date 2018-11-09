«Крылатая Москва»: тема орнитологии откроет «Московский ЭкоМарафон»

«Московский ЭкоМарафон» стартует в ноябре в столичных парках. Тематические мероприятия выходного дня будут проходить в формате семейных праздников.

10 ноября в полдень на территории природно-исторического парка «Битцевский лес» начнется первое эколого-просветительское мероприятие «Крылатая Москва».

Детей приглашают на мастер-классы по изготовлению искусственных гнездовий для птиц «Посели птицу в дом», по изготовлению фигурок птиц «Птичьи фантазии».

На практическом занятии «Каких птиц ты видел в парке?» каждый ребенок под руководством наставника создаст собственную игрушку. Специалисты-орнитологи расскажут гостям «Крылатой Москвы» об особенностях зимовки и кормлении птиц.

К слову, все гости смогут присоединиться к созданию панно «Мудрая сова», сфотографироваться с роботом-андроидом. Каждый получит памятку о правильном кормлении птиц.

17 ноября и 24 ноября в рамках «ЭкоМарафона» запланированы встречи с жителями столицы в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» и в парке «Сказка» на территории природно-исторического парка «Москворецкий».

Главная их цель - привлечь внимания общественности к экологическим вопросам, вовлекать всё больше горожан в эколого-просветительскую и волонтерскую деятельность.

Добавим, «Московский ЭкоМарафон» проводит Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и ГПБУ «Мосприрода».