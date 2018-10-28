Крушение вертолета владельца «Лестер Сити» попало на видео

Вертолет владельца футбольного клуба «Лестер Сити» тайского миллиардера Вишая Шривадданапрабхи разбился в нескольких метрах от домашнего стадиона команды «Кинг Пауэр». Кадры катастрофы засняли очевидцы.

Вертолет упал накануне в городе Лестер в Великобритании. Точный состав пассажиров неизвестен, но по некоторой информации, владелец футбольного клуба находился на его борту. Также сообщается, что сына миллиардера - вице-президента клуба Айаватта и спортивного директора Джона Радкина, на борту не было.

Причиной падения вертолета мог стать отказ хвостового двигателя, пишет The Guardian.







