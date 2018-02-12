Понедельник
12 февраля
USD 58.17
EUR 71.39
Горячие новости

Крушение Ан-148 зафиксировала камера видеонаблюдения

12 Февраля 2018 в 13:36
Крушение Ан-148 зафиксировала камера видеонаблюдения

Крушение пассажирского самолёта Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» попало на камеру видеонаблюдения, передает RT. Судя по снятым кадрам, камера была расположена на частном доме. Она запечатлела момент столкновения воздушного судна с землей. На кадрах видно, как верх поднимаются огненные клубы.

 

Самолёт Ан-148, направлявшийся из Москвы в Орск, разбился в Раменском районе Подмосковья в воскресенье днем. Погибли все находившиеся на борту, это 71 человек. В МЧС России сообщили, что в настоящее время поисковая операция продолжается. После обследования 12 гектаров площади обнаружено более 400 фрагментов тел погибших, передает «Газета.ру».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.