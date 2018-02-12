Крушение Ан-148 зафиксировала камера видеонаблюдения

Крушение пассажирского самолёта Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» попало на камеру видеонаблюдения, передает RT. Судя по снятым кадрам, камера была расположена на частном доме. Она запечатлела момент столкновения воздушного судна с землей. На кадрах видно, как верх поднимаются огненные клубы.

Самолёт Ан-148, направлявшийся из Москвы в Орск, разбился в Раменском районе Подмосковья в воскресенье днем. Погибли все находившиеся на борту, это 71 человек. В МЧС России сообщили, что в настоящее время поисковая операция продолжается. После обследования 12 гектаров площади обнаружено более 400 фрагментов тел погибших, передает «Газета.ру».