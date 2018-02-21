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Крушельницкий отказался от слушаний в CAS по делу о допинге

21 Февраля 2018 в 19:46
Крушельницкий отказался от слушаний в CAS по делу о допинге

Спортсмен заявил, что в рамках действующих правил слушания бесполезны и бессмысленны, сообщают Дни.ру

"Я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг, - содержится в заявлении атлета. - Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил".

Александр Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане завоевал бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст. 

Во вторник стало известно, что допинг-проба "Б" спортсмена дала положительный результат на мельдоний. В среду появилась информация, что выездная панель CAS в Пхёнчхане рассмотрит дело Крушельницкого в четверг.

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