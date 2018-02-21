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Крушельницкий лишится олимпийской медали

21 Февраля 2018 в 21:21
Крушельницкий лишится олимпийской медали

Российский керлингист Александр Крушельницкий, в допинг-пробе которого был обнаружен мельдоний, будет вынужден отдать бронзовую медаль Олимпийских игр, передает «Интерфакс».

Александр Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане в дабл-миксте.

18 февраля 2018 года Крушельницкий провалил тест на допинг на Зимних Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане; в его пробе был найден мельдоний. После тестирования образца B Спортивный арбитражный суд сообщил о начале официального разбирательства.

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