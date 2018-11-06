Крупный пожар тушат в Пушкино

Площадь пожара на складе на улице Учинской в Пушкино увеличилась до 1,2 тысяч кв. м., сообщили в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС).

В здании произошло частичное обрушение кровли.

Пожару присвоен второй номер сложности. К тушению пожара привлечены более 70 человек и 21 единица техники, передает Агентство «Москва».

Ранее НСН сообщала, что глава Северной Осетии Вячеслав Битаров возложил на руководство завода «Электроцинк» во Владикавказе ответственность за пожар на предприятии. Глава республики считает, что именно руководство не справилось с обеспечением безопасности. В результате трагедии погиб пожарный, еще двое пострадали. В здании находились емкости с серной кислотой. Только лишь потому, что возгорание произошло в ночное время удалось избежать больших человеческих потерь.