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Крупный град прогнозирует Центр «Антистихия» в Краснодарском крае и Оренбурге

2 Августа 2018 в 12:07
Крупный град прогнозирует Центр «Антистихия» в Краснодарском крае и Оренбурге
В ряде регионов России в августе с высокой долей вероятности Центр «Антистихия» прогнозирует выпадение крупного града.

Как пишет RT, град может выпасть в Оренбургской и Самарской областях, Краснодарском крае и Республике Крым, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

Спасатели предупреждают, что это выпадение града может повлечь за собой серьёзный ущерб для населения и некоторых отраслей экономики.

Напомним, из-за установившейся 30-градусной жары синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности на 2 августа. Синоптики отмечают, что такая погода простоит, как минимум, до конца недели. И в целом август 2018 года будет достаточно жарким, температура будет выше на 3-5 градусов выше климатической нормы.

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