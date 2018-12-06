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Крупное ДТП произошло в Ярославской области

6 Декабря 2018 в 22:29
Крупное ДТП произошло в Ярославской области

На автодороге Ярославль — Иваново на границе Ярославского и Гаврилов-Ямского районов столкнулись автомобиль «Форд Транзит» и грузовик «МАЗ».

В результате ДТП два человека скончались на месте аварии, семь — госпитализированы.

На месте происшествия работают экстренные службы, передает «ProГород Ярославль».

Ранее НСН сообщала, что санкции за управление автомобилем зимой без зимних покрышек на данный момент не существует, заявили в ГИБДД России.

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что за отсутствие зимней резины должны быть введены санкции, однако они должны быть гибкими.

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