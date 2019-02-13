Крупное ДТП произошло в Северной Македонии

По меньшей мере 13 человек погибли в Республике Северная Македония в результате ДТП с участием автобуса, сообщила министр здравоохранения страны Венко Филипче. По предварительным данным, транспортное средство перевернулся вблизи Скопье.

Около 20 человек доставлены в больницы.

Причины происшествия выясняются, передает ТАСС.

Напомним, 3 февраля в ДТП в Калужской области погибли семь человек, среди них трое детей. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет и перевернулась.

В отношении руководителя организации-собственника автобуса, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».