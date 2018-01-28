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Крупнейшую неядерную бомбу модернизировали в США

28 Января 2018 в 10:41
Крупнейшую неядерную бомбу модернизировали в США

Пентагон модернизировал одну из крупнейших неядерных бомб. Снаряд, известный под названием GBU-57, предназначался для тяжелого бомбардировщика Б-2.

Масса бомбы составляет более 13 тонн, заряд – 2,5 тонны взрывчатки. GBU-57 способна проникать в грунт на глубину до 61 метра. В рамках модернизации были улучшены характеристики авиабомбы. Теперь ее можно применять для труднопоражаемых целей и объектов на большой глубине.  

Эксперты не исключают, что снаряд может быть применен против подземных и ядерных объектов на территории КНДР, пишет RT.

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