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Крупнейший в России изумруд нашли на уральском руднике

29 Января 2018 в 11:21
Крупнейший в России изумруд нашли на уральском руднике
Фото: vsekamni.net

Изумруд рекордных размеров обнаружили в районе Асбеста на Малышевском руднике. По предварительным данным, вес камня – свыше полутора килограммов.

По предварительной оценке, его стоимость составит не менее четырех млн рублей, сообщает Ura.ru. Нашедшим камень вручена денежная премия в размере 250 тыс. рублей.

На сегодняшний день самым крупным изумрудом, найденным в России, считался камень «Президент». Камень весом 1,2 килограмма свое название он получил в честь Бориса Ельцина, отмечает «Русская Планета».

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