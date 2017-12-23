Крупнейший в Москве комплекс тюбинговых горок открылся на ВДНХ

На ВДНХ в субботу открылся крупнейший в России комплекс тюбинговых горок. Как сообщили в мэрии Москвы, аттракцион проинспектировал лично градоначальник – Сергей Собянин.

Он отметил, что ВДНХ не устает поражать посетителей. В прошлом году здесь был открыт самый большой в мире каток, а теперь – самая большая в мире тюбинговая горка.

«Замечательный объект, который позволит ВДНХ жить не только летом, но и зимой. Тысячи людей посещают ВДНХ, радуются зиме», - отметил Собянин.

Он предположил, что ВДНХ станет одним из самым популярных объектов в столице на предстоящих новогодних каникулах.

Тюбинговую горку «Ракета» построили перед павильоном «Космос». Аттракцион располагается вокруг макета ракеты-носителя «Восток-1». У горки два склона – 12 и 20 метров высотой. Для удобства посетителей доставляют на вершину при помощи бугельного подъемника.

В мэрии Москвы заверили, что горкой смогут воспользоваться как взрослые, так и дети, потому что она построена из современных материалов. Горка может работать в сильные морозы и в оттепель.

Кроме того, в тюбинговом парке есть фудкорт и рождественская ярмарка, сообщили в столичной мэрии.