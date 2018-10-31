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Крупнейший тейп Ингушетии критикует КС за позицию по границе

31 Октября 2018 в 19:48
Крупнейший тейп Ингушетии критикует КС за позицию по границе

Представитель самого крупного тейпа Ингушетии Ортсхой Салман Опиев раскритиковал решение Конституционного суда республики, который признал не соответствующим Основному закону договор об административной границе с Чечнёй. Как заявил Опиев «Взгляду», не понятно, на основании чего КС вынес такой вердикт.

По словам Опиева, большинство представителей его тейпа, чьи родовые башни находятся на территории Чечни, поддерживают соглашение о границе. Он напомнил, что во времена существования Чечено-Ингушской ССР у народов вообще не возникало вопросов по поводу принадлежности земли, которую участники митингов протестов считают частью Сунженского района.

Кроме того, Салман Опиев не понимает сути протестов тех, кто недоволен договором о границе, поскольку Ингушетия получила больше земли, чем уступила. Он выразил убеждение, что главная проблема заключается в непонимании ситуации молодежью. Опиев считает, что организаторы протестов хотят убрать главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Не понимает цели протестующих и другой представитель тейпа Ортсхой - директор компании «Вайнах» Мовли Умаев. Он заявил «ФедералПресс», что соглашение не запрещает ингушам и чеченцам ходить на ту или иную сторону. Для этого нет никаких препятствий.

Как отмечает Ura.ru, жители Ингушетии, которые собрались сегодня в Магасе после паузы на новый митинг против договора о границе, приняли решение разойтись.

Ранее в эфире НСН директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв заявил, что ситуацию может разрешить вмешательство федерального центра.  


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