Кровавая драка произошла в подмосковной школе

Драка между учениками средних классов произошла в школе № 18 подмосковной Электростали. Фото последствия стычки в виде окровавленного пола выложил в соцсети анонимный пользователь. Он утверждает, что у одного из участников потасовки сломан нос.

Как заявили сайту «Подмосковье сегодня» в администрации учебного заведения, «у мальчишек случаются иногда драки». Там заверили, что оказали пострадавшему школьнику первую помощь и вызывали «скорую».

Директор Ольга Данилова утверждает, что нос у мальчика разбит, но не сломан. Составлен акт о несчастном случае. Родители участников драки каких-либо претензий к руководству школы не предъявляют.