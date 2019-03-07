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Кровавая драка произошла в подмосковной школе

7 Марта 2019 в 19:49
Кровавая драка произошла в подмосковной школе

Драка между учениками средних классов произошла в школе № 18 подмосковной Электростали. Фото последствия стычки в виде окровавленного пола выложил в соцсети анонимный пользователь. Он утверждает, что у одного из участников потасовки сломан нос.

Как заявили сайту «Подмосковье сегодня» в администрации учебного заведения, «у мальчишек случаются иногда драки». Там заверили, что оказали пострадавшему школьнику первую помощь и вызывали «скорую».

Директор Ольга Данилова утверждает, что нос у мальчика разбит, но не сломан. Составлен акт о несчастном случае. Родители участников драки каких-либо претензий к руководству школы не предъявляют.

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