Критическую уязвимость всех моделей iMac и iPhone признали в Apple

Современным процессорам компьютеров Mac и устройств на iOS угрожают Meltdown и Spectre. Об этих уязвимостях сообщили 5 января в службе безопасности IT-гиганта.

Сообщается, что этим угрозам подвержены все устройства и операционные системы на процессорах процессоры Intel, ARM64, AMD. При этом корпорация пока не выяснила вредоносные программы, способные использовать эти уязвимости для влияния на конечных пользователей.

Отмечается, что угроза под названием Meltdown позволяет приложению читать любую память компьютера, в том числе память ядра. А Spectre при помощи бреши в изоляции программ дает хакеру возможность считать информацию из других приложений, пишет RT.