Крестный ход в честь Крещения Руси прошёл в Киеве

В Киеве завершился крестный ход в честь 1030-летия Крещения Руси. Шествие с хоругвями и иконами было организовано Украинской православной церковью. Процессия начала движение от Владимирской горки, где перед этим был отслужен молебен. Конечной точной крестного хода стала Киево-Печерская лавра. Как отмечает RT , позднее в монастыре состоится всенощное бдение.

Процессию возглавлял предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий. Всего крестный ход собрал порядка 200 тысяч верующих. По маршруту их следования правоохранительные органы Украины приняли повышенные меры безопасности. Официальные лица украинского государства не принимали участие в мероприятии, передаёт «Русская планета» .