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Крепкая мужская любовь: Вадим Самойлов озвучил новую версию распада «Агаты Кристи»

21 Ноября 2018 в 16:03
Крепкая мужская любовь: Вадим Самойлов озвучил новую версию распада «Агаты Кристи»

Один из основателей «Агаты Кристи» Вадим Самойлов обратил в шутку утверждение своего брата Глеба о том, что группа распалась восемь лет назад из-за того, что они влюбились одновременно в одну женщину.

Глеб Самойлов на пресс-конференции НСН, посвящённой концертам по случаю 30-летия «Агаты Кристи», рассказал, что группа развалилась из-за любовного треугольника.

Как заявил Вадим Самойлов РИА Новости, Глеб говорит неправду. «Мы полюбили не одну девушку, а одного парня. Больше я ничего сказать не могу, так как это не только моя тайна», — пошутил музыкант.

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