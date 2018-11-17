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«Кремлевская пропаганда». На Западе испугались мультфильма «Маша и Медведь»

17 Ноября 2018 в 17:17
«Кремлевская пропаганда». На Западе испугались мультфильма «Маша и Медведь»

Российский мультфильм «Маша и Медведь» студии «Анимакорд» является инструментом «мягкой силы России» и изобилует элементами «кремлевской пропаганды». С такими заявлениями выступил профессор Энтони Глис из Букингемского университета.

По его мнению, Маша обладает слишком напористым нравом и слишком много на себя берет.

«Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински», - отметил профессор.

Что касается Медведя, то преподаватель Таллинского университета Приит Хыбемяги считает, что этот персонаж призван изменить образ России в сознании детей с негативного на позитивный. Это, как считает эстонский ученый, является угрозой для национальной безопасности.

В Литве критикам мультсериала больше всего не понравилась фуражка пограничника в одной из серий. По их мнению, так Россия демонстрирует миру «защиту своих границ».

В пресс-службе компании «Анимакорд» неоднократно заявляли, что мультфильм является независимым проектом и не получал государственного финансирования.

Добавим, что сегодня число подписчиков англоязычного канала «Маша и Медведь» превышает 4 миллиона. Общее число просмотров мультсериала составляет более 40 миллиардов, пишет РИА Новости.

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