Кремль считает, что введение военного положения ухудшит ситуацию в Донбассе

Введение военного положения в ряде украинских территорий может привести к эскалации ситуации в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что это «внутреннее дело Украины».

Песков также отметил, что такой шаг происходит в преддверии президентских выборов на Украине и «имеет особую и мало чем закамуфлированную окраску», передает RT.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военное положение вводится в десяти областях страны, а также в районе побережий Азовского и Чёрного морей.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в эфире НСН заявил, что не исключает готовящейся Киевом провокации в Донбассе с использованием химоружия и привлечением зарубежных спецслужб. По его словам, Донбасс готов к любым атакам.