Кремль: Путин проведёт «большую» пресс-конференцию 20 декабря

«Большая» пресс-конференция Владимир Путин пройдёт 20 декабря. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что это будет четырнадцатое по счету общение Владимира Путина на посту президента с представителями СМИ в таком формате. В прошлом году пресс-конференция собрала рекордное число российских и иностранных журналистов – их было более 1600, напоминает «Свободная пресса».

Рекорд по продолжительности пресс-конференции был зафиксирован в 2008 году. Тогда общение российского лидера с представителями СМИ продолжалась четыре часа сорок минут. За это время Владимир Путин ответил более чем на сто вопросов.