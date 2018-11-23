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Кремль: Путин проведёт «большую» пресс-конференцию 20 декабря

23 Ноября 2018 в 15:32
Кремль: Путин проведёт «большую» пресс-конференцию 20 декабря

«Большая» пресс-конференция Владимир Путин пройдёт 20 декабря. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что это будет четырнадцатое по счету общение Владимира Путина на посту президента с представителями СМИ в таком формате. В прошлом году пресс-конференция собрала рекордное число российских и иностранных журналистов – их было более 1600, напоминает «Свободная пресса».

Рекорд по продолжительности пресс-конференции был зафиксирован в 2008 году. Тогда общение российского лидера с представителями СМИ продолжалась четыре часа сорок минут. За это время Владимир Путин ответил более чем на сто вопросов.


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