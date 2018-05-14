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Кремль: Путин примет участие в открытии Крымского моста

14 Мая 2018 в 15:39
Кремль: Путин примет участие в открытии Крымского моста

Владимир Путин посетит церемонию открытия Крымского моста – мероприятие запланировано на 15 мая. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

Источник отмечает, что также завтра российского президента познакомят с работой Единого центра управления дорожным движением и эксплуатационных служб. Они являются необходимым условием работы транспортного перехода через Керченский пролив, подчёркивает Газета.ру.

Напомним, мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составляет 19 километров. Строительство транспортного перехода велось с февраля 2016 года.

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