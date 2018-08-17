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Кремль: Путин и Меркель вряд ли будут обсуждать Турцию

17 Августа 2018 в 13:24
Кремль: Путин и Меркель вряд ли будут обсуждать Турцию

Возможность финансовой поддержки Турции вряд ли станет одной из тем предстоящих переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, темами встречи могут стать двусторонние отношения, реализация крупных коммерческих проектов, а также ситуация в Украине и Сирии.

Между тем, как отмечает RT, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель перед началом переговоров, которые намечены на субботу, 18 августа, сделают заявления.

В последний раз лидеры Германии и России встречались в мае в президентской резиденции Путина в Сочи, напоминает Газета.ру.

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