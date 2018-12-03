Кремль прокомментировал «несостоявшийся» разговор Путина и Порошенко

В Кремле прокомментировали заявление Петра Порошенко, который ранее сообщил о том, что сразу после инцидента в Керченском проливе он пытался выйти на связь с Владимиром Путиным. Как отмечает RT, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подчеркнул, что сразу после происшествия беседы лидеров не произошло. Ни в настоящий момент, ни в ближайшем будущем такой беседы не планируется.

В свою очередь украинский лидер отмечает, что он готов к телефонному разговору со своим российским коллегой в любом формате: в двустороннем, в нормандском или с участием американских партнёров.

Также глава Украины пояснил, что из-за отсутствия реакции из Кремля был вынужден переговорить с канцлером Германии Ангелой Меркель. Путин после саммита G20 отметил, что ему сложно общаться с Порошенко, так как «ничего не выполняется», отмечает Ura.ru.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября вторглись в территориальные воды России в Черном море. Они не отреагировали на требование остановиться. Российским военным пришлось применить силу. Из-за инцидента гражданские суда временно не могли пройти через Керченский пролив, отмечает РЕН ТВ.

В настоящее время украинские моряки арестованы, им предъявлены обвинения.