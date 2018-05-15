Кремль призвал Кадырова толерантно относиться к СПЧ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не согласился главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, раскритиковавшим президентский совет по правам человека (СПЧ), передает РИА Новости.

«Все-таки (СПЧ) достаточно представительный орган. Вы знаете, что он состоит из многих весьма авторитетных наших сограждан, весьма влиятельных… И поэтому нужно толерантно относиться к разным точкам зрения, которые высказываются этим органом», — считает Песков.

Ранее Кадыров в связи с делом руководителя чеченского представительства «Мемориала» Оюба Титиева, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков, раскритиковал работу СПЧ, пишет «Газета.ру».