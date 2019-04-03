Кремль потребовал от Росстата объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не понимает, каким образом Росстат получил информацию о том, что гражданам России не хватает денег на покупку новой обуви, сообщает Ura.ru.

«Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры», — сказал Песков на ежедневном брифинге.

Он уточнил, что хотел бы услышать непосредственно от Росстата разъяснение результатов проведенного вопроса, поскольку до сих пор не понимает, откуда в статистике появились такие данные.

Сегодня, 3 апреля, в СМИ появились результаты опроса Росстата, согласно которому ежемесячный доход трети жителей России не позволяет им покупать новую обувь каждый сезон.

Ранее клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, как формируется взаимосвязь между уровнем достатка человека и его ощущением собственного одиночества.

