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Кремль потребовал от Росстата объяснить данные о нехватке денег на обувь

3 Апреля 2019 в 14:25
Кремль потребовал от Росстата объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не понимает, каким образом Росстат получил информацию о том, что гражданам России не хватает денег на покупку новой обуви, сообщает Ura.ru.

«Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры», — сказал Песков на ежедневном брифинге.

Он уточнил, что хотел бы услышать непосредственно от Росстата разъяснение результатов проведенного вопроса, поскольку до сих пор не понимает, откуда в статистике появились такие данные.

Сегодня, 3 апреля, в СМИ появились результаты опроса Росстата, согласно которому ежемесячный доход трети жителей России не позволяет им покупать новую обувь каждый сезон.

Ранее клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, как формируется взаимосвязь между уровнем достатка человека и его ощущением собственного одиночества.

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